Команда і родина експрезидента Дональда Трампа налаштовані проти нього.

Спеціальний комітет Палати представників, який розслідує штурм Капітолію США 6 січня 2021 року, провів 9 червня своє перше з шести слухань.

Про це пише CNN.

Під час слухання оголосили результати розслідування комісії та показали нове відео зі “закритими свідченнями” членів команди колишнього президента Дональда Трампа.

“Слухання у четвер були першими з серії цього місяця, на яких будуть висвітлені результати розслідування комісії, яке включало інтерв’ю з понад 1000 особами про те, як Трамп та його команда намагалися скасувати результати виборів 2020 року за декількома напрямками”, – йдеться у повідомленні.

Комітет показав добірку найтривожніших кадрів штурму. Вони включали деякі матеріали, що раніше не публікувалися. Серед них є кадри з висоти пташиного польоту камер відеоспостереження, на яких був показаний величезний натовп прихильників Трампа, що починає наступ.

На кадрах також видно, як натовп отримував сигнали безпосередньо від Трампа: один із учасників заворушень читав твіт експрезидента у мегафон, щоб його почули інші учасники заворушень.

Комітет оприлюднив свідчення офіційних осіб Білого дому часів Трампа, які заявили, що колишній президент не хотів, щоб атака на Капітолій США припинилася, люто чинив опір своїм власним радникам, які закликали його відкликати бунтівників, і вважав, що його власний віцепрезидент “заслужив” повішення.

Офіцер поліції Капітолію США Керолайн Едвардс стала першим свідком, яка дала свідчення. Саме вона була першим офіцером, пораненим бунтівниками.

Фото: ЕРА/UPG Керолайн Едвардс

“Перше слухання комітету було посилено раніше не оприлюдненими відео, на яких члени Білого дому і кампанії Трампа, а також його дочка Іванка Трамп і зять Джаред Кушнер, розповідають про те, що вони не вірять Трампу, який стверджує про вкрадені вибори”, – пише CNN.

Колишній генеральний прокурор Вільям Барр заявив, що заяви Трампа про шахрайство на виборах — “повна нісенітниця”.

Іванка Трамп сказала, що поважає Барра та “приймає те, що він говорив” про вибори.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року тисячі прихильників Трампа штурмували будівлю Капітолію. Це стало наймасовішою атакою на будівлю Конгресу з часів війни 1812 між США та Великобританією. Учасники заворушень, які вважали, що поразка Трампа на президентських виборах була наслідком фальсифікацій, спробували завадити законодавцям підтвердити перемогу президента Джо Байдена.

Один з поліцейських, які перебували в будівлі Капітолію, помер наступного дня після нападу, і ще четверо співробітників поліції вчинили самогубства. Крім того, 6 січня у Вашингтоні загинули четверо учасників заворушень, постраждали близько 140 правоохоронців. У причетності до нападу було звинувачено понад 700 людей.

Палата представників США звинуватила Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент. Утім Сенат США виправдав експрезидента.

Заворушення в Капітолії призвели до другого імпічменту Трампа та численних розслідувань. Слідча комісія, заснована Палатою представників, намагається викликати в Конгрес популярного ведучого телеканалу Fox News Шона Хенніті, який 6 січня обмінювався текстовими повідомленнями з Трампом, його помічниками та адвокатами.

23 червня 2021 року суд у США ухвалив перший вирок у цій справі – 49-річну жительку штату Індіана засудили до 36 місяців умовного терміну, 120 годин громадських робіт і 500 доларів компенсації. У серпні на Трампа подали до суду семеро поліцейських. У жовтні Трамп оскаржив у суді дії Комісії Палати представників США, яка розслідує події 6 січня.