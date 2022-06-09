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Шмигаль з Брінк обговорили оборонну допомогу та повоєнне відновлення України

Глава уряду наголосив, що нашій державі необхідно більше озброєння для звільнення своїх територій.

Шмигаль з Брінк обговорили оборонну допомогу та повоєнне відновлення України
Фото: Пресслужба КМУ

9 червня відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з послом США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомили в пресслужбі Кабміну.

Під час зустрічі обговорили оборонну підтримку України у протидії російській військовій агресії, а також питання повоєнного відновлення України й запровадження реформ. За словами Шмигаля, українська сторона розраховує, що США долучаться до відбудови не тільки інфраструктури нашої держави, а й державної системи.

"До масштабної війни ми мали хороший досвід у реалізації реформ. Після війни, переконаний, ми матимемо активну співпрацю у відновленні й відбудові нашої країни. Зараз ми працюємо над відповідним планом у межах ініціативи United24. Ми маємо намір створити ще кращу Україну. Не просто відновити цеглу й бетон, а відбудувати країну за європейськими стандартами. Розраховуємо, що США долучаться до цього процесу", — сказав очільник КМУ.

Шмигаль подякував Сполученим Штатам за надану зброю і техніку, а також наголосив, що Україні необхідно більше озброєння для звільнення своїх територій.

Нагадаємо, раніше Бріджит Брінк зустрілася з міністром оборони України Олексієм Резніковим і відвідала звільнену від російської окупації Бородянку на Київщині.

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