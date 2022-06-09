Зеленський ввів санкції проти Путіна, – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти президента Росії Володимира Путіна.

Указ №400/2022 розміщений на сайті ОП.

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2022 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, – йдеться в документі.

Мова йде про такі санкції:

блокування активів та майна;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

заборону на входження до територіальних вод та повітряного простору;

заборону на угоди з цінних паперів; відмову в наданні віз;

позбавлення державних нагород України та ін.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом, покладено на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 6 травня міжнародна робоча група Макфола-Єрмака з питань санкцій щодо Росії представила Дорожню карту індивідуальних обмежувальних заходів.