Зеленський ввів санкції проти Путіна, – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти президента Росії Володимира Путіна.
Указ №400/2022 розміщений на сайті ОП.
“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2022 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, – йдеться в документі.
Мова йде про такі санкції:
- блокування активів та майна;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- заборону на входження до територіальних вод та повітряного простору;
- заборону на угоди з цінних паперів; відмову в наданні віз;
- позбавлення державних нагород України та ін.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом, покладено на секретаря РНБО.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 6 травня міжнародна робоча група Макфола-Єрмака з питань санкцій щодо Росії представила Дорожню карту індивідуальних обмежувальних заходів.