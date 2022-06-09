Усі були завербовані через приватну військову компанію "Євро Поліс" (м. Краснодар РФ) за трудовими контрактами.

У Росії почали обманом завозити своїх найманців на війну в Україну.

Про це повідомили в Службі безпеки і оприлюднили відео з розповідями полонених окупантів, які підтверджує факт обману.

"Вони планували працювати охоронцями і техніками на нафтових вишках, захищати їх від піратів, а натомість опинилися на війні. Усі троє були завербовані через приватну військову компанію "Євро Поліс" (м. Краснодар РФ) за трудовими контрактами", - розповіли в українській спецслужбі.

"И перед тем, как мы уедем на вахту, а вахта длится 4 месяца, мы заключали договор ГПХ (цивільно-правовий договір – Ред.)" – розповів один полонений.

Інший додав, що після приїзду в Луганську область завербованим сказали: "Назад пути нету, то есть, бежать смысла нету… Будете бежать – по вам сработают наши же".

Затримані стали "гарматним м’ясом" у боях зі Збройними силами України поблизу населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка на Луганщині. Окупантів покинув командир, а потім "накрила" власна артилерія.

Наразі полонені співпрацюють зі слідчими СБУ.

Нагадаємо, нещодавно міністр юстиції Денис Малюська розповів, де в Україні утримують російських військовополонених, яких щойно піймали, і тих, яких ще не скоро обміняють.

Під час боїв у Сєвєродонецьку ЗСУ захопили в полон шістьох російських загарбників.