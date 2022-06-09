9 червня було знищено колишню базу ПВК Вагнера у Кадіївці, що розташована на тимчасово окупованій території Луганщини.
Відео пожежі об'єкта оприлюднив полковник ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан.
"Цікаво скільки орків там засмагають", - зіронізував Штефан.
Раніше про пожежу повідомив журналіст Роман Бочкала.
Він додав, що за попередньою інформацією, відомо про одного вцілілого.
В ОРДО заявили, що базу обстріляли ЗСУ близько 5.00 ранку.
Нагадаємо, нині на Донеччині ЗСУ знищили два танки, транспортер та понад десяток російських окупантів.
Загалом у війні з Україною Росія втратила вже 31 700 осіб живої сили.