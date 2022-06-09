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​У Дії стартувало опитування за кращий ескіз марки "Доброго вечора, ми з України", - Федоров

Голосування триватиме до 15 червня.

​У Дії стартувало опитування за кращий ескіз марки "Доброго вечора, ми з України", - Федоров
Фото: Telegram/Ігор Смілянський

У Дії розпочалося голосування за кращий ескіз марки "Доброго вечора, ми з України".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо в Дії вже друге опитування з Укрпоштою. Минулого разу ми вибрали назву нової марки “Доброго вечора, ми з України”, а зараз настав час обрати її дизайн. Є 5 варіантів. Заходьте в Дію до розділу “Опитування”, щоб підтримати кращий ескіз", - розповів міністр.

Федоров додав, що опитування триватиме з 9 по 15 червня.

Як повідомив очільник Укрпошти Ігор Смілянський, голосувати можна не лише в Дії, а на сторінках поштового оператора у Facebook та Instagram.

"Результати голосування повідомлю 15 червня. Ну і хочу нагадати, що це перша повністю народна поштова марка, де тематику й ескіз обиратимуть українці. До нас надійшли близько 1500 ескізів, щасливий, що в Україні так багато талановитих художників, деяких із них запримітив для подальшої співпраці та про це згодом, коли переможемо", - зазначив Смілянський.

Гендиректор Укрпошти додав, що поштовий випуск планують на липень.

Нагадаємо, минулого тижня Укрпошта завершила прийом робіт на конкурс із кращого дизайну марки "Добрий вечір".

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