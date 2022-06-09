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В разі успіху Росія збирається захопити Миколаїв та підготуватися до наступу на Одесу, – представник ГУ Генштабу

Українські захисники відбивають атаки на здійснюють наступальні дії. 

В разі успіху Росія збирається захопити Миколаїв та підготуватися до наступу на Одесу, – представник ГУ Генштабу
Одеса

Ворог не змінив свої плани і продовжує наступ у Східній операційній зоні, щоб повністю захопити Донецьку і Луганську області. 

Попри втрати, окупанти не припиняють виснажливі бойові дії. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить штурмові дії для встановлення повного контролю над м. Сєвєродонецьк.

На Лиманському напрямку ворог готується до наступу на Словʼянськ із форсуванням річки Сіверський Донець.

На Бахмутському напрямку противник обстрілює захисників, проводив штурм, зазнав втрат і відвів свої підрозділи на відновлення.

Окремими завданнями є прорив оборони наших військ для оточення захисників біля Сєвєродонецька і Лисичанська.

На Харківському окупанти зосередились на утриманні зайнятих рубежів та веденні вогню по силах оборони. Намагаються відновити втрачене положення, але невдало.

На Криворізькому, Запорізькому, Миколаївському напрямках противник веде позиційну оборону. Зосередився на утриманні рубежів, але намагається наступати, ймовірно, з метою виходу на адміністративні кордони Запорізької області. 

"Противник розглядає подальші свої дії у випадку успіху в взятті під повний контроль Херсонської області – оволодіти Миколаєвом та тим самим створити сприятливі умови для наступу на Одесу", – зазначив Громов.

На Волинському, Житомирському, Київському напрямках уздовж кордону ознак формування противник наступальних угруповань не виявлено. 

На Чернігівському, Конотопському, Сумському – теж. Росіяни здійснюють мінометні та авіадуари.

На Бессарабському напрямку ознак формування ударних угруповань не виявили. Підрозділи несуть служби в постійному режимі.

В акваторії Чорного моря лишилися готовими до застосування 5 носіїв крилатих ракет з сумарним залпом до 36 ракет типу "Калібр". 

ЗСУ передали до Офісу генпрокурора дані про 1600 злочинів проти людяності, які росіяни вчинили проти мирних українців. 

Українські оборонці здійснюють наступальні дії. 

Нагадаємо, за минулу добу захисники України знищили 200 окупантів. Загальні втрати росіян за час повномасштабної війни склали близько 31 700. 

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