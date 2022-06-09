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Окупанти мать намір розмінувати Маріуполь в "природний спосіб", випустивши на мінні поля полонених, - СБУ

В Службі безпеки перехопили розмови окупантів.

Окупанти мать намір розмінувати Маріуполь в "природний спосіб", випустивши на мінні поля полонених, - СБУ
Фото: Пресслужба Маріупольської міської ради

Окупанти розглядають спосіб «розмінувати» Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля, для цього навіть придумали новий термін - «разминирование естественным путем». Про це повідомляє СБУ з посиланням на перехоплені телефонні розмови російських солдат.

«Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя», – говорить своєму колезі військовослужбовець ФСБ РФ з позивним «Каспій».

За даними СБУ, він запевняє, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади: «Тор» (співробітник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все всё в курсе. Главное – механизм продумать».

Під “механізмом” мається на увазі те, де утримувати і як годувати «робочу силу», зазначили в СБУ.

Нагадаємо, під час розбору завалів житлових будинків Маріуполя знаходять 50-100 тіл під кожними двома з п’яти поверхівок. За даними  Маріупольської міської ради, перепоховання вбитих мирних жителів можуть розтягнутися на два-три місяці.

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