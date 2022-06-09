За травень військовослужбовцям виплатять 65,2 млрд гривень

Наразі за місяць наші військові отримують річну зарплатню у мирний час.

Збільшено забезпечення бронежилетами, шоломами та взуттям. Вже законтрактовані постачання зимового одягу.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.

“Станом на 8 червня Міністерством оборони профінансувало військовим частинам 16,1 млрд гривень грошового забезпечення. Найближчими днями буде профінансовано ще 2,2 млрд гривень. У другій декаді червня ми перерахуємо 47 млрд гривень. Таким чином загалом за травень будуть виплачені у червні військовослужбовцям 65,2 млрд гривень – це грошове забезпечення”, – заявила вона.

Маляр наголосила, що наразі військовослужбовець отримує за місяць виплати, які раніше виплачували за цілий рік.

“Щоб зрозуміли усі обсяги таких виплат”, – сказала Ганна Маляр.

За тиждень з 2 по 8 червня підрозділам ЗСУ передано понад 21 тис. бронежилетів, понад 7 тис. шоломів, понад 5 тис. пар взуття та понад 10 тис. комплектів форми.

“Ми зберігаємо стабільний ритм постачання. Найближчими днями ми отримаємо ще 19 тис. бронежилетів та 14 тис. шоломів. Це ті речі, які розвантажені та прямують до України”, – сказала Маляр.

В ЗСУ також розпочали процес підготовки до зими. Зокрема, щодо постачання одягу.

“У нас законтрактований великий обсяг, як літньої, так і зимової форми. Масштаби постачання будуть збільшуватися… Українських потужностей наразі не вистачає через виїзд великої кількості кадрів. Тому одяг закуповуємо у тому числі закордоном”, – підсумувала вона.

Нагадаємо, станом на 2 червня Міністерство оборони перерахувало військовим майже 232 млрд гривень. Це у 3,8 раза більше, ніж за весь минулий рік.