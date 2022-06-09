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Росія активізувала підривну діяльність у різних країнах для зриву постачання озброєння Україні, – Маляр

РФ надалі фінансує соціальні, гуманітарні, культурно-просвітницькі та політичні проєкти в ЄС.

Росія активізувала підривну діяльність у різних країнах для зриву постачання озброєння Україні, – Маляр
Фото: Анна Стешенко

Спецслужби РФ посилили підривну діяльність у світі з метою зриву укладання контрактів з Україною по придбанню озброєння та постачання військової техніки. Також ворог не полишає планів проведення псевдо референдумів на тимчасово окупованих територіях.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.

“Нам стало відомо, що спецслужби РФ посилили підривну діяльність у різних країнах світу з метою зриву укладання контрактів з Україною для придбання озброєння та постачання військової техніки. А також їхня підривна діяльність направлена на зриви самого постачання цієї техніки та озброєння”, – заявила вона.

За її словами, Росія продовжує фінансувати соціальні, гуманітарні, культурно-просвітницькі та політичні проєкти в країнах Європи.

“Росія також продовжує свою варварську діяльність на тимчасово окупованих територіях стосовно мирного населення. Фактично це тактика терору і ми знаємо, що Росія сьогодні активізує соціальну, політичну та економічну інтеграцію тимчасово окупованих територій”, – зазначила Маляр.

Вона додала, що наразі відомо про те, що Росія, користуючись тимчасово окупованими територіям, вирішує свою продовольчу та демографічну задачі. 

Також РФ здійснює підготовку з визначення конкретних місць для проведення так званих референдумів. 

“Тобто Росія не полишає цих планів, хоча це їй не вдалося, бо українська держава працює і бореться з тимчасовою окупацією різними методами, про які ми не можемо говорити публічно. Так само українці на цих територіях чинять опір”, – підсумувала заступниця міністра оборони. 

Нагадаємо, Норвегія передала Україні 22 самохідних артилерійських установки М109 з обладнанням та запасними частинами, а також артилерійські боєприпаси.

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