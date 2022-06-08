У Дії зареєстровано 195 тис. заяв щодо пошкодження майна через війну

Як мінімум 540 тис. мешканців втратили житло або зазнавали збитків через воєнну агресію. У майбутньому Дія буде механізмом зв’язку місцевої влади з громадянами для відшкодування та відбудови майна. Кількість громадян, які реєструються в додатку, постійно зростає. Наразі це вже 17 млн унікальних користувачів.

Про це на брифінгу повідомив керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік, передає кореспондент LB.ua.

"У Дії ми вже маємо 17,5 млн унікальних користувачів. Для розуміння: до 24 лютого в нас було 16,5 млн користувачів. Мільйон приросту здається великою цифрою, але це нормальна цифра для Дії… Але, безумовно, люди за цей час знайшли в додатку для себе нові сервіси, які були їм корисні", - сказав він.

Він наголосив, що 505 тис. людей вже зареєструвалися в Дії як внутрішньо переміщені особи. Продовжується реєстрація в застосунку пошкодженого майна.

"Наразі зареєстровано вже 195 тис. заяв. На цю кількість заяв припадає 540 тис. мешканців. Це доволі велика кількість людей, які втратили домівки. Особливість цієї послуги полягає в тому, що заява через Дію не дає можливості одразу отримати кошти на відновлення майна. Але це інформація, з якою далі буде працювати Міністерство інформації, органи місцевого самоврядування. Дуже важливо, що Дія стає інструментом контакту з людьми, щоб з ними можна було зв’язатися. Оскільки багато людей ще не знаходяться в населених пунктах, де є їхнє пошкоджене майно", - зазначив Банік.

Він також нагадав, що нещодавно в Дії запустили послугу щодо отримання статусу безробітного.

"Всі розуміють причини цього… Ми вже маємо 180 тис. заяв, які подані на отримання статусу безробітного", - додав Банік.

Нагадаємо, повідомити про пошкоджене житло замість українців у Дії можуть також нотаріуси.Також у застосунку можна оформити статус переселенця та щомісячні виплати.