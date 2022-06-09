Президент Володимир Зеленський звернувся до найвпливовіших людей світу із закликом зупинити найбільшу за останні 77 років європейську війну. У відеозверненні, зробленому з нагоди Times100 Gala, він наголосив, що настав час бути впливовим на сто відсотків.

"Цьогоріч у топ-5 найвпливовіших людей за версією видання Time, окрім мене, – Ілон Маск, Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, медичні працівники, які боролися з ковідом, та Президент США Джозеф Байден. І цей перелік був складений у час, коли в Європі триває найстрашніша війна за останні 77 років. Війна, яку ми поки що не можемо зупинити. Ми можемо забезпечити поразку тиранії. Усі ми, усі лідери нашого часу. Ми можемо надійно захистити свободу. Ми можемо зупинити шантаж, до якого вдається людина, котрій взагалі не місце в нашому списку", – заявив він.

Зеленський додав, що на другому місці в топі найвпливовіших – Ілон Маск – людина, яка запускає ракети, відкриває новий простір можливостей.

"Але думки світових лідерів зайняті не Ілоном. Не його ракетами, які забезпечують прогрес у житті. Думки присвячені тому, хто запускає ракети по мирних людях і знищує життя. За 105 днів повномасштабної війни РФ випустила вже більше 2600 різних ракет. Більшість з них – проти цивільних обʼєктів", – наголосив президент.

Президент задався питанням, які ж ракети дають вплив насправді: ті, які служать науці, чи ті, які служать смерті? Одна з таких ракет убила три покоління однієї родини в Одесі. Кірі, яка загинула від цієї атаки, був усього один місяць.

"Я дуже поважаю Бориса Джонсона. Але, на жаль, не від нього залежить, чи буде їжа на столах у мільйонів людей Африки, Азії, Латинської Америки. Це російський флот заблокував чорноморські порти України так, що світ опинився на порозі страшної продовольчої кризи", – зазначив президент.

Фізична нестача продуктів може початися в десятках країн світу. Мільйони людей будуть голодувати.

"Поки ми шукаємо, як захистити свободу, інша людина її руйнує. Інша – в усіх сенсах цього слова, зокрема і в тому, як ця людина бореться за вплив. І у мене запитання – чому ця іншість досі залишається прийнятною для окремих лідерів і країн? Я залишаю вам це запитання", – додав Зеленський.

Він зауважив, що абсолютно справедливо відзначили медиків, які боролися проти ковіду. Вони герої свого часу, і вони спонукали своєю працею увесь світ до обʼєднання. Від ковід-19 не допомогли закриті кордоні і забезпечення себе вакциною, згодом стало ясно, що для вірусу немає кордонів, і від нього не може бути захисту в національних межах.

"Чому ж зараз це повторюється? Чому так складно? Зброя і санкції – це так само вакцина. Ненависть – це вірус, і він ще більше смертоносний, ніж ковід-19. Він розповсюджується завдяки пропаганді, завдяки російській нафті, яка все ще на глобальному ринку", – наголосив він.

Президент заявив, що вже десятки тисяч людей загинули і мільйони були змушені залишити свій дім через війну.

"Коли ненависть постукає у ваш дім – чи будете ви готові? Хіба якась маска на обличчі зможе захистити вас від російського ковід-22? Чому вакцину проти нього – зброю і санкції – так складно отримати в достатньому обсязі?" – поставив питання глава держави.

Зеленський подякував Байдену за дієві інструменти боротьби просто російської агресії. Проте війна РФ досі продовжується, і просто зараз на полі бою гинуть українські військові. Ворог обстрілює наші міста з артилерії і авіації. Убито більше 260 дітей.

"Коли цьому буде край? Коли – це ключове запитання. Чому нашого впливу не вистачає для цього? Хіба ми боягузи? Може, ми щось упускаємо в нашій силі? Може, ми не користуємось усім потенціалом нашого впливу і лідерства? І це моє запитання до США", – додав президент.

Зеленський впевнений, що всі разом лідери нашого часу зможуть надійно захистити свободу, зупинити шантаж, до якої вдається людина, якій не місце в списку лідерів.

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський набрав більш ніж 3,3 мільйона голосів читачів журналу Time і посів перше місце з 5% голосів. Time100 Gala – захід, організований журналом Time, що обʼєднує найвпливовіших діячів світу.