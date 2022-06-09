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Протягом трьох днів в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Сьогодні температура сягатиме 25-30°.

9-11 червня в Україні, крім Закарпаття та Карпат, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Ми маємо розуміти, що масштабні пожежі у природних екосистемах провокують переважно самі ж люди. Адже саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, залишаючи багаття або спалюючи сміття на присадибних ділянках”, – зазначили у ДСНС.

Рятувальники нагадали, що випалювання української землі – злочин, за який передбачена відповідальність.

У четвер, 9 червня в Україні буде невелика хмарність, без опадів. Лише на крайньому півдні країни і на Закарпатті місцями – короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 25-30°.

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