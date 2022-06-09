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На Київщині почали працювати інформаційно-аналітичні центри

Центри почали роботу в трьох населених пунктах Київської області.

На Київщині почали працювати інформаційно-аналітичні центри
Фото: Олексій Кулеба

У Макарові, Бородянці та Димері Київської області запрацювали інформаційно-аналітичні центри. 

Про це повідомив голова Київської облвійськадміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

“У них представники місцевої влади та профільні спеціалісти Київської ОВА надають мешканцям консультативну допомогу”, - повідомив Кулеба. 

Він додав, що першочергово такі центри відкриватимуться в тих населених пунктах, які найбільше постраждали від російської військової агресії. 

Кулеба зазначив, що графік роботи центрів буде оперативно оприлюднюватися на інформаційних ресурсах Київської ОВА та місцевих органів влади.

Нагадаємо, майже 45 тисяч заявок на відшкодування знищеного та пошкодженого майна російськими окупантами надійшло через Дію від жителів Київської області.

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