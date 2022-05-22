У найближчі дві доби в Україні переважатиме прохолодна погода

За прогнозами Укрогідрометцентра, наступні дві доби в Україні переважатиме прохолодна погода.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Без суттєвих опадів, вночі у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9, на півдні 8-13; вдень 14-19°.

У Києві 23 травня, вночі невеликий дощ, удень без суттєвих опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 23 травня найвища температура вдень була 32,2° в 2007 р., найнижча вночі 0,9° в 1904 р.

У вівторок, 24 травня, в Україні без опадів. Вітер південний, південно-західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 12°, вдень 15-20°, у західних областях до 24°.

У Києві 24 травня без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 18-20°.

22 травня на 9 годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 15-17°, у Дніпрі біля Києва 16°.