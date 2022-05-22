Українські десантники на Луганщині збили Су-25 окупантів

У неділю, 22 травня, в Луганській області українські військовослужбовці збили штурмовик російських окупантів Су-25.

Про це повідомив у Telegram радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

Ворожий літак збили бійці 3 роти 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ. За даними Геращенка, російський Су-25 збили з переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger". Геращенко додав, що пілот борта не встиг катапультуватися.

Нагадаємо, що львівські десантники знищили 8 одиниць російської бронетехніки та показали на відео процес ліквідації танків окупантів.