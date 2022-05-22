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Мобілізовані в “ДНР” порівнюють службу у російській армії з рабством і не мають кому про це поскаржитися

Вони шукають способи утекти з війни.

Мобілізовані в “ДНР” порівнюють службу у російській армії з рабством і не мають кому про це поскаржитися
Фото: idel-ural.org

Мобілізовані в “ДНР” порівнюють службу у російській армії з рабством і шукають правозахисні організації, щоб утекти з війни.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, перехоплені Службою безпеки України.

Вони називають це порушенням прав людини і готові до дезертирства.

“Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это”, – розповідає мобілізований житель так званої “ДНР” своїй дружині. 

Він просить її пошукати, до кого можна звернутися за допомогою, бо сам – повністю розгублений. “В россию не пожалуешься, потому, что это россия заставила, петушилину (прим. пушилин) не пожалуешься, потому, что он нас подарил или продал россии, Украине – я буду предателем…”, – каже окупанти.

У СБУ закликали окупантів, які хочуть вижити, телефонувати за номером 2402 та здаватися у полон. 

Нагадаємо, РНБО запустила сайт "Окупант" з даними військовополонених росіян. За допомогою сервісів порталу родичі російських військових можуть зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.

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