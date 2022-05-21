Сьогодні оголосили лауреатів премії імені Георгія Гонгадзе 2022 року

У суботу, 21 травня оголосили лауреатів премії імені Георгія Гонгадзе 2022 року.

Про це пише Радіо Свобода.

Ними цьогоріч стали журналіст Associated Press, фотограф, відеограф, письменник Мстислав Чернов та фотожурналіст Євген Малолєтка.

“Лауреатів премії оголосили 21 травня – у день народження Георгія Гонгадзе”, – зазначає видання.

Чернов і Малолєтка понад два тижні документували наслідки обстрілів Маріуполя.

“У цьому році це точно премія для всіх українських журналістів, тому що весь світ дивиться на те, як українські журналісти бачать війну своїми очима. Зараз це не просто українська премія, зараз – це премія міжнародна. Гонгадзе є прикладом для всіх українських журналістів, тобто для нас це персонально важливо. Велика честь”, – сказав Чернов.

Малолєтка додав, шо це відзнака за те, що людям показали правду. “Наша робота і те, що ми зробили в Маріуполі – це дійсно було показово, бо ми маємо донести світу, що відбувається. Показати людям ту частину, яку не можуть побачити всі. Я роблю свою роботу не за нагороди, я роблю її для людей. Для того, щоб світ знав, що відбувається в нашій країні”, – зауважив Малолєтка.

До короткого списку номінантів на здобуття премії загалом також увійшли співзасновник та головний редактор видання “Європейська правда” Сергій Сидоренко і головна редакторка “Громадського радіо” Тетяна Трощинська.

Торік лауреаткою премії імені Георгія Гонгадзе стала ведуча токшоу “Зворотний відлік” Мирослава Барчук.

Нагадаємо, цього року у рамках премії вперше запроваджено спеціальну відзнаку. Нею посмертно «за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу» нагородили фотожурналіста Макса Левіна, який загинув у березні 2022 року під час бойових дій на Київщині.