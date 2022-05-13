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Жадан став Людиною року за версією польського видання Gazeta Wyborcza

Раніше харківський митець отримав німецьку Премію свободи.

Жадан став Людиною року за версією польського видання Gazeta Wyborcza
Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Український письменник, поет і музикант Сергій Жадан став Людиною року за версією польського видання Gazeta Wyborcza.

Як наголошує видання, митець із Харкова відвідує поранених у госпіталі, волонтерить для українських захисників на фронті та сам захищає українську культуру від країни-агресорки.

"Він не виїхав, попри те, що росіяни жорстоко бомбардують місто, а зайнявся тим, для чого покликані письменники під час війни: підняття настрою людей, заспокоєння їхніх сердець, організація концертів у сховищі Харківського метро", – зазначили польські журналісти.

Серед кандидатів на відзнаку редакція розглядала президента України Володимира Зеленського, віцепрем'єр-міністра Ірину Верещук, міських голів Києва, Маріуполя, Миколаєва та Харкова, українських командирів і дипломатів, солдатів і рятувальників.

"Україна стала землею героїв", – додає Gazeta Wyborcza.

"Дякую Газеті Виборчій за звання людини року. Хоча чудово розумію всю умовність цього означення – нині всі українці, які б'ються за свою країну, які працюють на неї, є Людьми Року, людьми з великої літери. Честь і щастя жити поруч із ними в один час і в одній країні", – відреагував на повідомлення про відзнаку сам Сергій Жадан.

Він подякував польському народу за підтримку та допомогу і пообіцяв перемогти "імперію зла" разом.

Нагадаємо, у квітні Жадан отримав Премію свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера, видавця національної німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung. Нагороду в розмірі 10 000 швейцарських франків він пообіцяв віддати на волонтерські потреби.

Раніше Польська академія наук висунула Сергія Жадана на Нобелівську премію.

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