Кінооб'єднання «Вавилон'13» зняло документальні короткометражки про захисників «Азовсталі»

Учасниця об’єднання «Вавілон’13», режисерка Юлія Гонтарук зняла цикл корокометражних документальних фільмів «Фортеця Маріуполь», побудований на відеодзвінках до бійців, які знаходяться в оточенні в Маріуполі, в «Азовсталі». Про це повідомляє пресслужба об’єднання.

Гонтарук знімає хлопців та дівчат з полку «Азов» з 2015 року у процесі роботи над документальним фільмом «Залізна сотня». Велика частина тих, кого вона знімала опинилися в кільці оточення. Режисерка постійно тримала іх ними зв’язок та вирішила сформувати з відеорозмов короткометражки.

«Саме через особистий контакт вони погодилися і прийняли мій запит. Надзвичайно складно говорити з людьми, які розуміють і готові загинути. Вони не відступлять, не відійдуть, вони будуть до кінця там. Вони хочуть почути, що в них вірять, що вони повернуться додому до своєї сім’ї. Звичайно, мої повідомлення у певній мірі теж підтримка», — розповідає режисерка.

Цикл розпочинається віршем дівчини Нави, яка працювала у прес-службі «Азову» в 2016 році, а нині перебуває в «Азовсталі», де і записано вірш. Перше відео з циклу вже можна побачити на Youtube каналі об’єднання «Вавілон’13». Згодом на ньому можна буде переглянути і наступні частини.

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