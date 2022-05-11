Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Лозову на Харківщині

Від обстрілу постраждала цивільна людина.

Росіяни обстріляли Лозову на Харківщині
Фото: facebook/Sergii Nykyforov

В результаті обстрілу Лозової постраждала цивільна людина.

Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

“На жаль, сьогодні було неспокійно. Лозівська громада піддалася обстрілу”, - повідомив мер Лозової. 

Він уточнив, що наземної загрози немає.

Через безпекові моменти Сергій Зеленський пообіцяв розповісти більше подробиць завтра.

Як раніше повідомлялось, Росія нанесла ракетний удар по Полтавській області. Країна-агресор завдала удару по Карлівській громаді, загарбники вразили об'єкт інфраструктури. На щастя, після ворожого удару постраждалих немає. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також