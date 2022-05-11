Росіяни обстріляли Лозову на Харківщині

Від обстрілу постраждала цивільна людина.

В результаті обстрілу Лозової постраждала цивільна людина.

Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

“На жаль, сьогодні було неспокійно. Лозівська громада піддалася обстрілу”, - повідомив мер Лозової.

Він уточнив, що наземної загрози немає.

Через безпекові моменти Сергій Зеленський пообіцяв розповісти більше подробиць завтра.

Як раніше повідомлялось, Росія нанесла ракетний удар по Полтавській області. Країна-агресор завдала удару по Карлівській громаді, загарбники вразили об'єкт інфраструктури. На щастя, після ворожого удару постраждалих немає.