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Обвинуваченого у вбивстві Кирила Тлявова залишили під вартою

Цю інформацію повідомила бабуся вбитого хлопчика. 

Обвинуваченого у вбивстві Кирила Тлявова залишили під вартою
Фото: Аліна Боднар

Сьогодні, 11 травня, суд продовжив обвинуваченому у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила правозахисниця Аліна Боднар.

Екс-поліцейський із Переялава Іван Приходько залишиться в СІЗО ще на два місяці. 

Судовий розгляд справи відновлено, завтра має відбутися чергове засідання. 

Нагадаємо, 31 травня 2019 року в Переяславі-Хмельницькому співробітники поліції під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти по металевих банках та інших предметах. Під час стрілянини одна з куль влучила в п'ятирічного Кирила Тлявова, який у цей час перебував на дитячому майданчику біля будинку.

Хлопчик помер у лікарні через три дні.

Після смерті дитини арештували трьох підозрюваних: Володимира Петровця, Івана Приходька і Дмитра Кривошею. У грудні 2019 року прокуратура передала справу до суду. ДБР вручило Приходьку підозру у "вбивстві, вчиненому із необережності". Слідство вважає, що саме він смертельно поранив Кирила.

Зараз лише Приходько перебуває в СІЗО під вартою. Петровець і Кривошей вийшли під заставу на початку 2020 року.

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