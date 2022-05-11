Росія скоїла 231 злочин проти українського довкілля

Найбільше випадків екоциду зафіксовано на Київщині та Донеччині.

З 24 лютого оперативний екологічний штаб цілодобово фіксує та обробляє збитки, яких зазнало довкілля від дій російських загарбників. Уже задокументовано 231 екологічний злочин РФ на території України та в акваторії Чорного моря.

Про це йдеться на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Згідно з повідомленім, найбільше випадків екоциду виявлено на Київщині – 34, Донеччині – 27 та Дніпропетровщині – 22.

Ракетні обстріли спричиняють масштабні пожежі на об’єктах критичної інфраструктури, передусім нафтосховищ та хімзаводів. Це завдає суттєвої шкоди екосистемам, призводить до забруднення довкілля, зменшення популяцій видів рослин та тварин.

"Міндовкілля спільно з підпорядкованими органами виконавчої влади та екологічними активістами з першого дня війни фіксує екозлочини рашистів та рахує збитки за спеціальними методиками. Ця інформація доповнить загальний кошик збитків від військових дій Росії, який формує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, для підготовки позову у Міжнародний суд ООН", – заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Нагадаємо, оперативний штаб при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів розпочав збір та узагальнення інформації про шкоду для довкілля, заподіяну окупантом.