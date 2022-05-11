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Президент Мілош Земан дозволив 103 громадянам Чехії воювати в Україні

Рішення президента має підписати прем’єр-міністр країни Петр Фіала.

Президент Мілош Земан дозволив 103 громадянам Чехії воювати в Україні
Мілош Земан.
Фото: http://kenyadailyeye.jibostudios.com

Президент Чехії Мілош Земан підписав рішення про згоду на вступ до лав Збройних сил України 103 громадян Чехії.

Про це повідомив у Twitter речник чеської президентської канцелярії Їржі Овчачек.

"Президент Республіки Чехія Мілош Земан підписав рішення про згоду на вступ до лав Збройних сил України 103 громадян на підставі їхніх заяв, поданих відповідно до закону №585/2004 про військову службу та її закріплення. Рішення підлягає контрасигнації прем'єр-міністра", – зазначив Їржі Овчачек.

Нагадаємо, в кінці лютого в Україні було сформовано іноземний легіон добровольців. Іноземцям, які хочуть вступити до міжнародного легіону, максимально спростили в'їзд до країни.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба говорив про те, що майже 20 тисяч іноземців з 52 країн записались у добровольці на війну проти Росії.

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