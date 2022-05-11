Президент Мілош Земан дозволив 103 громадянам Чехії воювати в Україні

Президент Чехії Мілош Земан підписав рішення про згоду на вступ до лав Збройних сил України 103 громадян Чехії.

Про це повідомив у Twitter речник чеської президентської канцелярії Їржі Овчачек.

"Президент Республіки Чехія Мілош Земан підписав рішення про згоду на вступ до лав Збройних сил України 103 громадян на підставі їхніх заяв, поданих відповідно до закону №585/2004 про військову службу та її закріплення. Рішення підлягає контрасигнації прем'єр-міністра", – зазначив Їржі Овчачек.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman podepsal rozhodnutí se souhlasem ke vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny 103 občanům na základě jejich žádosti podané v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedy vlády. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2022

Нагадаємо, в кінці лютого в Україні було сформовано іноземний легіон добровольців. Іноземцям, які хочуть вступити до міжнародного легіону, максимально спростили в'їзд до країни.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба говорив про те, що майже 20 тисяч іноземців з 52 країн записались у добровольці на війну проти Росії.