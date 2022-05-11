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ЗСУ зірвали плани Росії блискавично захопити Київ, Харків, Миколаїв, Одесу, Чернігів і Суми, - Громов

"Це стало можливим завдяки завчасному проведенню нами комплексу заходів щодо реагування на критичне збільшення рівня воєнної загрози з боку росії, а також ведення нами активної маневреної оборони".

ЗСУ зірвали плани Росії блискавично захопити Київ, Харків, Миколаїв, Одесу, Чернігів і Суми, - Громов
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Завдяки ЗСУ та мобілізації українського народу вдалося зірвали плани Росії щодо блискавичного блокування Києва, захоплення Харкова, Миколаєва, Одеси, Чернігова, Сум. 

Про це на брифінгу пресконференції у "Медіацентрі Україна - Укрінформ" заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, це змусило загарбників відмовитися від своїх агресивних планів зосередити сили на одному з напрямків. 

"Збройні Сили України разом з іншими складовими Сил оборони на даний час зупинили і стримують широкомасштабний наступ збройних сил російської федерації, збройні сили якої переважали на окремих напрямках у десять разів не тільки в особовому складі наші підрозділи, а й у озброєнні і військовій техніці. Це стало можливим завдяки завчасному проведенню нами комплексу заходів щодо реагування на критичне збільшення рівня воєнної загрози з боку росії, а також ведення нами активної маневреної оборони", - розповів Громов.

За його словами, українське командування завчасно провело кризове планування застосування ЗСУ разом з іншими складовими сил оборони. Також провели заходи з поповнення військ запасами ракет, боєприпасів, матеріально-технічних засобів, військово-технічного майна. Було проведено додаткове розгортання нових угруповань військ під виглядом навчань на загрозливих напрямках. 

Наразі найінтенсивніші бойові дії тривають на Лиманському напрямку на Донеччині, сказав Громов.

Нагадаємо, у Тростянці Сумської області слідчі ДБР знайшли важливі документи російських військових, що підтверджують наміри РФ захопити всю територію України. 

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