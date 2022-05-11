ЗСУ зірвали плани Росії блискавично захопити Київ, Харків, Миколаїв, Одесу, Чернігів і Суми, - Громов

Завдяки ЗСУ та мобілізації українського народу вдалося зірвали плани Росії щодо блискавичного блокування Києва, захоплення Харкова, Миколаєва, Одеси, Чернігова, Сум.
Про це на брифінгу пресконференції у "Медіацентрі Україна - Укрінформ" заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
За його словами, це змусило загарбників відмовитися від своїх агресивних планів зосередити сили на одному з напрямків.
"Збройні Сили України разом з іншими складовими Сил оборони на даний час зупинили і стримують широкомасштабний наступ збройних сил російської федерації, збройні сили якої переважали на окремих напрямках у десять разів не тільки в особовому складі наші підрозділи, а й у озброєнні і військовій техніці. Це стало можливим завдяки завчасному проведенню нами комплексу заходів щодо реагування на критичне збільшення рівня воєнної загрози з боку росії, а також ведення нами активної маневреної оборони", - розповів Громов.
За його словами, українське командування завчасно провело кризове планування застосування ЗСУ разом з іншими складовими сил оборони. Також провели заходи з поповнення військ запасами ракет, боєприпасів, матеріально-технічних засобів, військово-технічного майна. Було проведено додаткове розгортання нових угруповань військ під виглядом навчань на загрозливих напрямках.
Наразі найінтенсивніші бойові дії тривають на Лиманському напрямку на Донеччині, сказав Громов.
Нагадаємо, у Тростянці Сумської області слідчі ДБР знайшли важливі документи російських військових, що підтверджують наміри РФ захопити всю територію України.