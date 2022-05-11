ЗСУ зірвали плани Росії блискавично захопити Київ, Харків, Миколаїв, Одесу, Чернігів і Суми, - Громов

"Це стало можливим завдяки завчасному проведенню нами комплексу заходів щодо реагування на критичне збільшення рівня воєнної загрози з боку росії, а також ведення нами активної маневреної оборони".

Завдяки ЗСУ та мобілізації українського народу вдалося зірвали плани Росії щодо блискавичного блокування Києва, захоплення Харкова, Миколаєва, Одеси, Чернігова, Сум.

Про це на брифінгу пресконференції у "Медіацентрі Україна - Укрінформ" заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, це змусило загарбників відмовитися від своїх агресивних планів зосередити сили на одному з напрямків.

"Збройні Сили України разом з іншими складовими Сил оборони на даний час зупинили і стримують широкомасштабний наступ збройних сил російської федерації, збройні сили якої переважали на окремих напрямках у десять разів не тільки в особовому складі наші підрозділи, а й у озброєнні і військовій техніці. Це стало можливим завдяки завчасному проведенню нами комплексу заходів щодо реагування на критичне збільшення рівня воєнної загрози з боку росії, а також ведення нами активної маневреної оборони", - розповів Громов.

За його словами, українське командування завчасно провело кризове планування застосування ЗСУ разом з іншими складовими сил оборони. Також провели заходи з поповнення військ запасами ракет, боєприпасів, матеріально-технічних засобів, військово-технічного майна. Було проведено додаткове розгортання нових угруповань військ під виглядом навчань на загрозливих напрямках.

Наразі найінтенсивніші бойові дії тривають на Лиманському напрямку на Донеччині, сказав Громов.

Нагадаємо, у Тростянці Сумської області слідчі ДБР знайшли важливі документи російських військових, що підтверджують наміри РФ захопити всю територію України.