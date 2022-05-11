До прикладу, буде створено спільне підприємство для активізації залізничних перевезень.

Україна і Польща домовились про покращення логістичних можливостей на кордоні.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури.

Щодо цього питання на українсько-польському кордоні відбулися переговори міністрів інфраструктури обох держав Олександра Кубракова та Анджея Адамчика.

За словами Олександра Кубракова, в умовах блокади українських портів Польща стала стратегічно важливим партнером України, зокрема - в питанні експорту української агропромислової продукції та перевезення необхідної військової та гуманітарної допомоги з-за кордону.

Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

"Саме тому нам вкрай важливо позбутися зайвої бюрократії та інфраструктурних перепон, які знижують швидкість та якість логістики. Ми вже домовилися про створення спільного підприємства для активізації залізничних перевезень. Наразі досягли значного прогресу в лібералізації автомобільних перевезень, зокрема вдячний польським колегам за скасування дозволів для автоперевізників на транспортування в Україну палива", - розповів Кубраков.

Також держави працюють над посиленням транспортної ізоляції РФ та Білорусі.

Нагадаємо, днями Україна та Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом.