Маляр про окуповані території: держава робить свою справу

Україна робить усе можливе для того, щоби повернути під контроль тимчасово окуповані території, але говорити про точні дати чи результати зараз неможливо. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв’ю LB.ua.

“Ви зрозумійте, тут не може бути точних дат, точних обіцянок результатів. Це постійний динамічний процес, це важка складна боротьба. І на сьогодні це буде неправильно точно визначатись і говорити, от завтра буде так, зробіть так. Зараз триває боротьба”, - зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що з того, що можна сказати: за законом звільненням окупованих територій займається підрозділ Сил спеціальних операцій.

“На сьогодні те, що (росіяни, – LB.ua) не можуть провести референдум, це ж не випадково. Я не можу все розказувати, але робіть висновки. …Не можна говорити, що ситуація там не контролюється, ніхто нічого не знає, захопили чи ні. Це війна, і оборонний задум, в тому числі спеціальні операції, це не предмет роликів, інтерв’ю чи ще чогось, тому що ми зірвемо всю роботу”, - зазначила заступниця міністра оборони.

Окремо Ганна Маляр відзначила величезний спротив місцевого населення на зайнятих окупантами територіями, який викликає захоплення.

“Наше військове телебачення учора оприлюднило кадри звідти, в нас люди допомагають, ми знімаємо там, на тих територіях про те, який шалений опір чинять наші громадяни. І це те, що не просто треба показувати, треба, по перше, захоплюватись цими людьми, їм дуже важко зараз, але вони це роблять. Треба показувати цей приклад, як себе поводити, якщо територія тимчасово зайнята, і росіянам не вдається так зробити, як в 2014 році, саме тому, що держава робить свою справу”, - зазначила представниця Міноборони.

Нагадаємо, Ганна Маляр зазначила, що Генштаб стримано публікує прогнози через те, що інформація використовується ворогом.