Росіяни на півдні блокують виїзди з окупованих територій і брешуть про їх захоплення, - ОК "Південь"

Ситуація на окупованих російською армією територіях півдня України залишається стабільно напруженою. Ворог не веде активних наступальних дій на лінії зіткнення, однак, акумулює сили та намагається відновити уражену техніку.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Водночас, на окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини паралельно із нав’язуванням ідеології "руського миру" продовжується тотальне мародерство окупаційної влади. Зерно, техніку, майно, людей окупанти викрадають, вивозять до РФ.

Росіяни шукають українських активістів та катують їх, а за відмову співпрацювати – розстрілюють.

"Виїзди з окупованих населених пунктів - заблоковано. Не маючи підтримки населення, окупанти тиснуть погрозами і брехнею про встановлену вже владу над всім півднем України", - йдеться в повідомленні.

На Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи. В прикордонних з Придністров’ям районах обстановка стабільна і контрольована.

Корабельне угруповання ворога продовжує контролювати північно-західну частину Чорного моря, блокувати судноплавство та погрожувати ракетними ударами з моря. Також високою залишається імовірність атак стратегічною авіацією.

"Дотримуйтесь заходів та алгоритмів безпеки. Пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб, інформуйте компетентні органи, не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів, місця і наслідки рашистських обстрілів.Не допомагайте ворогу, вірте в сили оборони", - наголосили в ОК "Південь".

Нагадаємо, росіяни викрали більше 120 людей на Херсонщині. Серед них - представники органів місцевого самоврядування, голови територіальних громад, священнослужителі, учасники АТО/ООС, журналісти та інші цивільні громадяни.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, з окупованого росіянами Херсона виїхала майже половина жителів.