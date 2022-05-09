З Херсона виїхала майже половина жителів, - голова Херсонської ОВА

Ще 20% виїхали з області.

За попередніми підрахунками, з березня близько 45% мешканців виїхали з Херсона.

Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Геннадій Лагута у інтерв'ю “Укрінформу”.

“Окупанти мародерять, вбивають, ґвалтують, тому мирні жителі не витримують, дуже бояться та змушені покидати рідний дім”, - повідомив Геннадій Лагута.

Він додав, що офіційних зелених коридорів окупанти не дозволяли робити, тому люди ризикували життям і виїжджали, організовуючись у колони. Спочатку маршрут пролягав через Олександрівку та Снігурівку, а коли їх закрили окупанти - через Давидів Брід у Кривий Ріг. Втім, вже більш як тиждень ця дорога закрита.

“Я знаю, що у селах люди йшли навіть пішки, на велосипедах, пливли через річку. Вони залишили все майно, будинки, худобу”, - розповів голова Херсонської ОВА.

Лагута уточнив, що більша частина жителів евакуювалася у Миколаївському та Дніпропетровському напрямках.

Команда Херсонської ОВА щоденно намагається домовитись про відкриття коридорів із найбільш постраждалих громад (Високопілля, Нововоронцовка, Велика Олександрівка, Калинівське). На жаль, окупанти не пропускають людей і погрожують розстрілом.

Раніше повідомлялось, що у Херсонській області із сіл Високопільської селищної громади, частина якої окупована росіянами, самостійно евакуювалися 2100 мешканців.

Сьогодні, 9 травня, ГУ розвідки Міноборони повідомило, що окупанти в Херсоні шукають списки покинутих квартир, де планують розміщувати своїх військових. Також росіяни хочуть змусити воювати проти ЗСУ в'язнів херсонської тюрми та планують провести примусову мобілізацію серед українців.