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На Херсонщині самостійно евакуювалися з окупації 2100 людей, – голова ОВА

Люди виїхали у напрямку Дніпропетровської області.

На Херсонщині самостійно евакуювалися з окупації 2100 людей, – голова ОВА
Геннадій Лагута
Фото: Херсон ОНЛАЙН

У Херсонській області із сіл Високопільської селищної громади, частина якої окупована росіянами, самостійно евакуювалися 2100 мешканців.

Про це йдеться у повідомленні Facebook Херсонської обласної державної адміністрації.

"Місцеве населення пішою ходою та по можливості транспортними засобами в чисельності 2100 осіб (Вископілля, Архангельське, Княжівка) самостійно евакуювалося у напрямку Дніпропетровської області", – повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

За його словами, у всій громаді відсутнє електропостачання, водопостачання та газопостачання. Ведуться активні бойові дії. Все населення потребує термінової евакуації та гуманітарної допомоги. Усі адміністративні будівлі зруйновані.

Нагадаємо, сьогодні, за повідомленнями місцевих мешканців, в Херсоні окупанти влаштували глобальний “шмон”. У місті поставили дуже багато блокпостів, зокрема там, де раніше ніколи не ставили. Значно жорсткіше перевіряють всіх людей. Таким чином окупанти готуються до 9 травня.

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