На Рівненщині змінять межі комендантської години і відновлять таблиці з назвами населених пунктів, - Коваль

Також в області продовжили час продажу алкоголю в магазинах і закладах громадського харчування.

На Рівненщині з 10 травня змінять межі комендантської години.

Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Тепер вона розпочинатиметься о 23.00 і закінчуватиметься о 5.00.

Рада оборони області дозволила із 7 травня продовжити час продажу алкоголю в магазинах і закладах громадського харчування - з 11.00 до 21.00.

"За проханням патрульної поліції та Служби автомобільних доріг відновлюємо дорожні знаки обмеження максимальної швидкості в межах всієї Рівненської області і назви населених пунктів на державних автошляхах, але лише в Дубенському та Рівненському районах", - зазначив Коваль.

Нагадаємо, у Києві та області наразі не планують запроваджувати комендантську годину на 8-9 травня. А в Запоріжжі ввели комендантську годину на півтори доби.