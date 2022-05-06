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Російські командири ні разу не воювали, а у солдатів є лиш один вихід - стати двохсотим або трьохсотим, - розвідка

У перехоплених розмовах окупанти скаржаться на великі втрати та боягузтво військового керівництва.

Російські командири ні разу не воювали, а у солдатів є лиш один вихід - стати двохсотим або трьохсотим, - розвідка
Фото: Ліга

Російські командири жодного разу не брали участь у бойових діях на війні в Україні. Натомість у солдатів є тільки один вихід - стати двохсотим або трьохсотим.

Перехоплену розмову загарбників з такої інформацією оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський солдат, який нині перебуває на тимчасово окупованій території Харківщини, розповів дружині, що легкопоранені загарбники, про яких писали в російських соцмережах, насправді вбиті.

Окупант запевнив, що буде вибиратися з війни будь-яким способом. На попередження дружини, що він потрапить під трибунал, зазначив: "Я приїду, все розповім. Тут стільки людей занапастили. Командири жодного разу не воювали. Вони такі завдання ставлять… Нас вже немає майже. Можливо 50 людей з 800. Треба вибиратися звідси. Бо тут тільки один вихід – або двохсотий, або трьохсотий".

"Військові армії окупанта починають розуміти, в яку безвихідь загнало їх Керівництво кремля. Відтак єдине бажання багатьох з них – залишити місце бойових дій якнайшвидше і в будь-який спосіб... Нагадуємо: найкращий спосіб для військового окупаційної армії залишитися живим і неушкодженим – здатися в полон ЗСУ", - наголосили в українській розвідці.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росармія вже втратила майже 25 тисяч своїх військових.

У СБУ розповіли, що окупанти насипають пісок у пальне, аби не заводилися танки.

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