Зменшилась кількість людей, що повертаються до Києва, – КМВА

Влада міста просить не квапитися з поверненням жінок з дітьми, студентів і людей похилого віку.

Кількість тих, хто прибуває до Києва, зменшилася: якщо місяць тому в столицю поверталось до 50 тисяч людей, зараз – до 20 тисяч людей.

Про це повідомляє в Telegram пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Ми наголошуємо, що маємо жити в умовах війни. Військовою адміністрацією вжито заходів щодо забезпечення пересування. Щодня вводяться нові маршрути громадського транспорту, працює метрополітен з інтервалом 10–15 хвилин. На кожній станції є графік поїздів. Ми робимо все можливе, щоб розвантажити місто", – йдеться в повідомленні.

Також у міськадміністрації закликають городян більше користуватися громадським транспортом, щоб не створювати затори та заощаджувати пальне, яке так необхідне для функціонування критичних інфраструктур міста і військових.

А ще просять, наскільки можна, не поспішати повертатися жінок із дітьми, студентів і людей похилого віку. Також громадянам рекомендують не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, в КМВА попереджали про те, що на околицях Києва, де велися бойові дії, зберігається мінна небезпека.