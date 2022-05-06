Українців закликали особливо уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги напередодні та 8-9 травня

Є ризик більшого загострення, адже Росія не може похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги.

Центр протидії дезінформації при РНБО закликав українців напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.

У повідомленні на сторінці Центру в Facebook зазначено, що в ці дні ризик ворожих обстрілів буде особливо високим.

"Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні", – зазначили в оголошенні.

Українці мають уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години.

За даними партнерських спецслужб, Росія має намір оголосити Україні повноцінну війну 9 травня. Такі можливості обговорюють у вищому політичному керівництві.

Росія з 24 лютого веде повномасштабну війну проти України, називаючи це "спецоперацією". Водночас загальної мобілізації населення на війну проти українців кремль ще не оголошував.

У МВС вважають, що 9 травня, в "сакральну" дату, Путін може оголосити анексію тимчасово окупованих областей України – Донецької, Луганської, Херсонської та частини Запорізької.

Розвідка Великобританії вважає, що відновлення зусиль Росії щодо захоплення Азовсталі та завершення захоплення Маріуполя повʼязані з прийдешнім святкуванням 9 травня та бажанням Путіна досягти символічного успіху в Україні.

Українське Міноборони не виключає, що Росія, якщо не досягне успіхів до сакральної дати 9 травня, вигадає їх сама. Водночас українські захисники не відкидають можливості посилення російських провокацій.