У Львові відкрили друге модульне містечко для переселенців на вулиці Пулюя, неподалік Технологічного фахового коледжу лісотехнічного університету.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Там встановили 120 будиночків, у які вже почали заселятись переселенці. Сьогодні облаштоване тимчасове містечко відвідав міський голова Львова Андрій Садовий.
У ньому можуть проживати 320 осіб, перша сотня вже заселилась.
Наступного тижня планується відкриття ще одної локації на Сихові, яка дасть прихисток 300 людям.
“Загалом близько 1 000 громадян нашої держави будуть мати гідні умови для проживання у цих модульних містечках”, – зазначив Садовий.
Усі модульні будиночки – подарунок Львову від польського уряду за сприяння Міністерства розвитку громад та територій. Місто забезпечує їх комунікаціями (вода, світло, каналізування), організацією побуту та благоустрою, а також контролює, щоб такі містечка мали все потрібне для якісного життя – від прибирання території до гарантування безпеки.
“Ці містечка достатньо комфортні для проживання літом, а також частину осені. На зимовий період маємо інші опції для переселенців”, – додав мер.
Додамо, що Товариство Червоного Хреста України, за сприяння Львівської міської ради, також розпочало будівництво окремих будиночків для вагітних жінок-переселенок. Згідно з підписаним Меморандумом про співпрацю, організація забезпечить фінансову складову проєкту, інвестувавши 26 мільйонів гривень. Таке містечко для жінок при надії розгортають у районі вулиці Тракт Глинянський.
Нагадаємо, перше модульне містечко у Львові облаштували два тижні тому на вул. У. Самчука. Воно розташоване на території Стрийського парку та має 88 будиночків.