У Львові відкрили друге модульне містечко для переселенців на вулиці Пулюя, неподалік Технологічного фахового коледжу лісотехнічного університету.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Там встановили 120 будиночків, у які вже почали заселятись переселенці. Сьогодні облаштоване тимчасове містечко відвідав міський голова Львова Андрій Садовий.

У ньому можуть проживати 320 осіб, перша сотня вже заселилась.

Наступного тижня планується відкриття ще одної локації на Сихові, яка дасть прихисток 300 людям.

Фото: Роман Балук

“Загалом близько 1 000 громадян нашої держави будуть мати гідні умови для проживання у цих модульних містечках”, – зазначив Садовий.

Фото: Роман Балук

Усі модульні будиночки – подарунок Львову від польського уряду за сприяння Міністерства розвитку громад та територій. Місто забезпечує їх комунікаціями (вода, світло, каналізування), організацією побуту та благоустрою, а також контролює, щоб такі містечка мали все потрібне для якісного життя – від прибирання території до гарантування безпеки.

Фото: Роман Балук

“Ці містечка достатньо комфортні для проживання літом, а також частину осені. На зимовий період маємо інші опції для переселенців”, – додав мер.

Фото: Роман Балук

Додамо, що Товариство Червоного Хреста України, за сприяння Львівської міської ради, також розпочало будівництво окремих будиночків для вагітних жінок-переселенок. Згідно з підписаним Меморандумом про співпрацю, організація забезпечить фінансову складову проєкту, інвестувавши 26 мільйонів гривень. Таке містечко для жінок при надії розгортають у районі вулиці Тракт Глинянський.

Фото: Роман Балук

Фото: Роман Балук

Фото: Роман Балук

Фото: Роман Балук

Фото: Роман Балук

Фото: Роман Балук

Фото: Роман Балук

Нагадаємо, перше модульне містечко у Львові облаштували два тижні тому на вул. У. Самчука. Воно розташоване на території Стрийського парку та має 88 будиночків.