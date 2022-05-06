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СБУ викрила з початку війни чотири тисячі колаборантів, у полон взяли 11 російських снайперів

Ліквідовано понад 140 ворожих ДРГ.

СБУ викрила з початку війни чотири тисячі колаборантів, у полон взяли 11 російських снайперів
Фото: СБУ

З початку війни Служба безпеки України ліквідувала понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 тисячі колаборантів.

У Харківській області протягом спецоперації було взято в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали українські позиції.

У Хмельницькій області військова контррозвідка СБУ знешкодила ворожу ДРГ із трьох осіб, яка планувала диверсії в регіоні.

У Житомирській області затримано агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані щодо кількості та боєготовності літаків ЗСУ. 

У Сумській області на співпраці з ворогом викрито голову однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата.

На Київщині затримано ще двох колаборантів, які сприяли “розквартируванню” агресорів і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району. 

Нагадаємо, СБУ за два місяці викрила сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів.

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