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За два місяці викрито сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів, – СБУ

У Києві заблоковано мережу анонімних акаунтів у соцмережах, через які масово закликали до фізичного знищення українського народу як нації.

За два місяці викрито сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів, – СБУ
Фото: g-ross.com.ua

За два місяці Служба безпеки України нейтралізувала понад 250 потужних кібератак, знешкодила десяток ботоферм і заблокувала 50 тисяч акаунтів у соцмережах.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За цей час викрито сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів. 

У Запоріжжі спецслужба викрила ботоферму на понад 50 тис. фейкових акаунтів, якою керували з країни-агресора, щоб ширити фейки та виправдовувати збройну агресію проти України.

Роботу ботоферми зупинено, вилучено апаратні комплекси, майже 500 GSM-модулів, більше 3 тис SIM-карток.

У Києві заблоковано мережу анонімних Telegram-каналів і спільнот у соцмережах, через які масово закликали до фізичного знищення українського народу як нації. Організатора затримано.

В Одесі СБУ нейтралізувала осередок проросійського громадського об’єднання і запобігла спробам розхитати суспільно-політичну ситуацію на півдні. Лідерів та активних учасників затримано.

“Кожен зі зрадників і колаборантів відповідатиме за свої дії відповідно до закону”, – йдеться у повідомленні.

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