Українські війська у Попасній знищили загін найманців з Сирії та Лівії, – Данілов

На думку секретаря РНБО, загалом РФ могла залучити на війну проти України до 300-500 таких найманців.

Останнім часом на фронті з боку РФ почали воювати лівійці і сирійці. У Попасній на Луганщині ЗСУ недавно знищили невеликий загін таких найманців.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів в інтерв’ю НВ.

"У нас є на сьогодні фотографії саме цих людей, які були знищені в місті Попасна Луганської області. Складно сказати, які вони воїни. У нас інші кліматичні умови. І війна, мабуть, інша. Думаю, що вони не зовсім очікували того, що тут побачили", – зазначив Данілов.

Він додав, що загін був знищений повністю. Він був невеликим – приблизно 20−25 осіб.

"А скільки їх бродить по території Донецької, Луганської областей, які були частково окуповані з 2014 року, сказати складно. Але я не думаю, що їх тисячі. Це може бути 300−500 [осіб]: вони фізично більше завезти не можуть, тому що у них там так само йде війна, бойові дії", – пояснив секретар РНБО.

Наприкінці березня українська розвідка повідомила, що Росія вже зібрала тисячі найманців у Сирії та Лівії. За участь у бойових діях проти України платитимуть 300-600 доларів.