"Схеми" ідентифікували ще двох матросів із "Москви" – обидва строковики, яких "тут нема"

Ці два матроси вижили, тепер їх відправили в Севастополь.

Журналісти "Схем" ідентифікували ще двох матросів із російського крейсера "Москва", підбитого українськими ракетами "Нептун". Обидва – строковики, що ще раз свідчить про брехню російської влади, яка стверджує, що солдатів-призовників на війну в Україну не відправляють.

Вирахувати їх вдалося завдяки публікації батька одного зі зниклих безвісти моряків – Дмитра Шкребця. Його син Єгор був членом екіпвжу "Москва" і зник після відправки на війну проти України, йдеться у матеріалі "Радіо Свобода".

У соцмережі Шкребець оприлюднив фото свого сина разом із іншими членами екіпажу, зокрема Євгенієм Грінбергом. Його мати Наталя повідомила журналістам, що Євгеній "уцілів" і виходив на звʼязок після 13 квітня з "телефону командира". Грінберг сказав, що він у Севастополі і що його перевели в десантно-штурмову бригаду.

Фото: Радіо Свобода матрос

"На запитання, чи буде він залучений до війни проти України, яку в Росії називають «спеціальною військовою операцією», вона заявила: «Він – строковик, тому він не буде брати участь у спецоперації. Їх же строковиків не повинні відправити туди далі на Україну?»" – зазначили журналісти.

Другий ідентифікований строковик – Олександр Бєляєв з Петербурга. Йому 19 років.

Фото: Радіо Свобода Олександр Беляєв

"«Схемам» вдалося встановити, що Олександр Бєляєв один з тих, кому вдалося врятуватися з корабля, що пішов на дно, і знаходиться в Севастополі. Він також строковик, хоча сам Путін заявляв, що ані військовослужбовці строкової служби, ані резервісти не були та не будуть задіяні у війні в Україні. Також в Міноборони Росії раніше заявляли, що відправлення на війну строковиків «виключене»", – додали в матеріалі.

Нагадаємо, 13 квітня ракетний крейсер "Москва" був ушкоджений ударами протикорабельних крилатих ракет "Нептун", випущених захисниками України.

14 квітня "Москва" затонула.

Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера «Москва» був повністю евакуйований, журналісти «Схем» знайшли першого загиблого російського моряка зі складу екіпажу – ним виявився мічман судна 41-річний удмурт Іван Вахрушев.