Депутату Херсонської міськради повідомили про підозру у держзраді – передавав інформацію ворогу

Йому обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Депутату Херсонської міськради від політичної партії “Нам тут жити” повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Йому обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними слідства, депутат міськради перейшов на бік ворога. Маючи доступ до відповідних документів, він збирав та передавав куратору – представнику країни-агресора відомості щодо проукраїнських політичних діячів, активістів, представників правоохоронних органів та учасників бойових дій на сході України, а також іншу інформацію, яка цікавила ворога.

Підозрюваний закликав посадовців регіону співпрацювати з окупантами, організовував розміщення особового складу військовослужбовців РФ та сприяв у проведенні ремонту їх техніки.

Для дискредитації діючої влади він активно брав участь у створенні проросійськими медіа пропагандистських матеріалів для приходу “руського миру” на Херсонщину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Управління СБУ в Херсонській області.

Нагадаємо, суд надав дозвіл на спеціальне (заочне) досудове розслідування стосовно колишнього народного депутата України від ОПЗЖ Іллі Киви. Його проведе ДБР.