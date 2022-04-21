Депутату Херсонської міськради повідомили про підозру у держзраді – передавав інформацію ворогу

Депутату Херсонської міськради від політичної партії “Нам тут жити” повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Йому обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.
За даними слідства, депутат міськради перейшов на бік ворога. Маючи доступ до відповідних документів, він збирав та передавав куратору – представнику країни-агресора відомості щодо проукраїнських політичних діячів, активістів, представників правоохоронних органів та учасників бойових дій на сході України, а також іншу інформацію, яка цікавила ворога.
Підозрюваний закликав посадовців регіону співпрацювати з окупантами, організовував розміщення особового складу військовослужбовців РФ та сприяв у проведенні ремонту їх техніки.
Для дискредитації діючої влади він активно брав участь у створенні проросійськими медіа пропагандистських матеріалів для приходу “руського миру” на Херсонщину.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Управління СБУ в Херсонській області.
Нагадаємо, суд надав дозвіл на спеціальне (заочне) досудове розслідування стосовно колишнього народного депутата України від ОПЗЖ Іллі Киви. Його проведе ДБР.