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Під Маріуполем окупанти підготували 30-метрові могили, тіла звозять вантажівками

Усі тіла поміщено в пластикові пакети.

Під Маріуполем окупанти підготували 30-метрові могили, тіла звозять вантажівками
Фото: t.me/andriyshTime

У Мангуші під Маріуполем російські окупанти підготували кілька 30-метрових могил для поховання загиблих. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що в результаті тривалого пошуку та ідентифікації місць масового захоронення загиблих маріупольців міська влада встановила факт облаштування та масового поховання загиблих мешканців Маріуполя в с. Мангуш.

"У районі об'їзної дороги окупанти облаштували декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом", – розповів Андрющенко .

Заступник міського голови зауважив цікаву деталь: усі тіла поміщено в пластикові пакети.

"Тобто це знову підтверджує нашу попередню інформацію про накопичування тіл загиблих в іншому місці в районі промзони в Маріуполі", – пояснив він.

Андрющенко наголосив: це прямий доказ військових злочинів і намагання їх приховати.

Для ЗМІ, які можуть замовити і провести фіксацію через стільникові знімки, міськрада Маріуполя надала позначку розташування могильника. Координати: 47,05642° С, 37,30717° В.

Фото: t.me/andriyshTime

Нагадаємо, Україна вимагає негайної евакуації з "Азовсталі", де лишаються 1000 цивільних і 500 поранених військових.

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