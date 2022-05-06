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У Запоріжжі викрили російського льотчика, який міг бути корегувальником вогню окупантів

Пілота викрили під час проведення спецоперації щодо виявлення ворожих елементів з-поміж росіян.

У Запоріжжі викрили російського льотчика, який міг бути корегувальником вогню окупантів

У Запоріжжі викрили російського льотчика, який міг займатись шпигунством.

Потенційного шпигуна викрили працівники територіального управління Державного бюро розслідувань Мелітополя, повідомила пресслужба ДБР.

Льотчика викрили під час проведення спецоперації щодо виявлення ворожих елементів з-поміж росіян, які заїхали на територію України напередодні російського вторгнення.

За оперативною інформацією, російський військовий льотчик останніми роками регулярно навідував близьких родичів у Запоріжжі.

8 лютого 2022 року він в’їхав до України та залишився дотепер. Після початку російської агресії льотчик почав переховуватися, а його мати розповідала всім, що понад рік не бачила сина.

Він представлявся пенсіонером цивільної авіації, хоча працівники ДБР здобули безперечні докази щодо його належності до російської армії.

“Також зібрані дані можуть свідчити про те, що росіянин заїхав до України як так звана “консерва” аби займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю та корегувати вогонь військових рф по об'єктах стратегічного значення Збройних сил України та територіальної оборони, зливання даних щодо їх переміщення, розташування блок постів, дислокації батальйонів Збройних сил України та територіальної оборони”, – йдеться у повідомленні.

Після завершення всіх юридичних процедур його передадуть СБУ.

Нагадаємо, ДБР затримало 12 диверсантів, які готували заколоти в Одесі на роковини трагедії 2 травня.

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