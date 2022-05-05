Суд наклав арешт на корпоративні права і рахунки підприємств родичів Медведчука та Козака

На заарештованих рахунках було понад 40 млн гривень.

ДБР провів обшуки в будинках Віктора Медведчука та Тараса Козака

Суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб’єктів господарювання, що належать родичам народних депутатів України Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Згідно з повідомленням, ДБР продовжує роботу з виявлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука, Тараса Козака та їхніх родичів.

4 травня працівники Територіального управління ДБР Львова провели чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з родинами депутатів. Слідчі дії відбувалися за шістьома адресами, одна з них – на Київщині, решта – на території Львівської області.

Обшуки проводили в межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України). Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

Протягом слідчих дій вилучено цінні картини, предмети антикваріату, інші цінності. Надалі ДБР буде ініційоване питання накладення на них арешту та їх передачі до Національного агентства з управління активами.

Нагадаємо, 18 квітня Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції провів обшуки в будинках нардепа Віктора Медведчука в Києві та Київській області. Кінцевим бенефіціаром цих активів є дружина Медведчука Оксана Марченко. Під час обшуків було виявлено близько 100 картин, антикварні речі, мисливську гвинтівку, пістолет BUL, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця Фаберже.

Обшуки також проводили в хатньої робітниці Медведчука: було вилучено 467 тисяч доларів і 87 тисяч євро.