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Уже втретє арештували мільйони доларів екснардепа з оточення Януковича, - ДБР

Цього разу сума становить 4,5 млн дол.

Уже втретє арештували мільйони доларів екснардепа з оточення Януковича, - ДБР
Фото: РБК

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд утретє арештував сумнівні активи колишнього нардепа, наближеного до президента-втікача Януковича.

Як повідомили в ДБР, сума становить 4,5 млн дол.

"Додатково зафіксовано, що виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 4,5 млн доларів США, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Кошти можуть бути пов’язані з російським капіталом і використовуватись для фінансування агресії. ДБР установило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів", - зазначили в бюро.

Нагадаємо, спочатку було накладено арешт на майно ексдепутата на суму понад 200 млн грн. Згодом ДБР повідомило про вилучення понад 192 тисяч доларів США готівкою.

За інформацією бюро, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача відмивав і легалізовував за кордоном доходи, отримані від діяльності одного з потужних концернів на тимчасово окупованій території Донеччини. Після створення так званої "ДНР" зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом і співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.

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