Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
У Курській області Росії обвалився залізничний міст
У Курській області Росії обвалився залізничний міст
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко
Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Геннадій Труханов: «Після того, як російський корабель пішов туди, куди йому вказали, флот окупантів не з’являється біля Одеси»
Геннадій Труханов: «Після того, як російський корабель пішов туди, куди йому вказали, флот окупантів не з’являється біля Одеси»
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
ГоловнаСуспільствоВійна

У Лисичанську росіяни спалили гімназію-Бельгійську спадщину та вбили трьох людей

Також за вчора росіяни поранили трьох мирних мешканців, включно з дитиною. 

У Лисичанську росіяни спалили гімназію-Бельгійську спадщину та вбили трьох людей
Обстріл Луганської області
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

За минулу добу від російських обстрілів загинули троє мешканців Луганщини, ще троє, включно з дитиною, постраждали.

В Лисичанську від обстрілу згоріла гімназія – Бельгійська спадщина, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Поранення хлопець 2010 року народження отримав під час щільного обстрілу росіянами міста Золоте приблизно о 20:00 1 травня. Також серед постраждалих місцевий житель. Загинула мешканка Золотого. Ще двоє загиблих упродовж минулої доби у Лисичанську та Попасній. Осколкове поранення отримав житель Лисичанська", – уточнив він.

Гайдай назвав 1 травня надважкою добою. Потужні тривалі обстріли завадили повноцінній евакуації.  Щонайменше 12 будинків знищено в Оріховому, чотири – в Гірському. 

"В Лисичанську згоріла старовинна будівля багатопрофільної гімназії, яка є частиною Бельгійської спадщини міста, а також пошкоджено декілька будинків. У Сєвєродонецьку – шість багатоповерхівок, п’ять з яких розташовані поруч. Загалом за 1 травня міста і села Луганщини 18 разів потерпали від ворожих обстрілів. Тільки офіційно зафіксовано руйнування 28 будинків", – повідомив Сергій Гайдай. 

Нагадаємо, за вчора з Лисичанська евакуювали 26 людей. Гайдай закликає мешканців Сєвєродонецька, Гірської громади, Рубіжного та Лисичанська евакуюватися, поки ситуація там не погіршилася так, як у Попасній. З Попаснянської громади вивіз мирних припинено після того, як росіяни обстріляли два евакуаційні автобуси та захопили водія. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також