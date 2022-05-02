У Лисичанську росіяни спалили гімназію-Бельгійську спадщину та вбили трьох людей

Також за вчора росіяни поранили трьох мирних мешканців, включно з дитиною.

За минулу добу від російських обстрілів загинули троє мешканців Луганщини, ще троє, включно з дитиною, постраждали.

В Лисичанську від обстрілу згоріла гімназія – Бельгійська спадщина, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Поранення хлопець 2010 року народження отримав під час щільного обстрілу росіянами міста Золоте приблизно о 20:00 1 травня. Також серед постраждалих місцевий житель. Загинула мешканка Золотого. Ще двоє загиблих упродовж минулої доби у Лисичанську та Попасній. Осколкове поранення отримав житель Лисичанська", – уточнив він.

Гайдай назвав 1 травня надважкою добою. Потужні тривалі обстріли завадили повноцінній евакуації. Щонайменше 12 будинків знищено в Оріховому, чотири – в Гірському.

"В Лисичанську згоріла старовинна будівля багатопрофільної гімназії, яка є частиною Бельгійської спадщини міста, а також пошкоджено декілька будинків. У Сєвєродонецьку – шість багатоповерхівок, п’ять з яких розташовані поруч. Загалом за 1 травня міста і села Луганщини 18 разів потерпали від ворожих обстрілів. Тільки офіційно зафіксовано руйнування 28 будинків", – повідомив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, за вчора з Лисичанська евакуювали 26 людей. Гайдай закликає мешканців Сєвєродонецька, Гірської громади, Рубіжного та Лисичанська евакуюватися, поки ситуація там не погіршилася так, як у Попасній. З Попаснянської громади вивіз мирних припинено після того, як росіяни обстріляли два евакуаційні автобуси та захопили водія.