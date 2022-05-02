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Через війну розгортається велика трагедія для харчової безпеки світу, – Зеленський

Харчова криза буде гарантовано, якщо Україна не зможе доставити свій вже зібраний врожай. 

Через війну розгортається велика трагедія для харчової безпеки світу, – Зеленський
Фото: EPA/UPG

Через розвʼязану Росією війну сьогодні перекриті всі українські порти, заблокований для експорту нашої харчової продукції та металургії морський шлях.

Це вже не просто ризики, а велика трагедія щодо харчової безпеки світу, повідомив у інтервʼю програмі 60 minutes президент Володимир Зеленський.

"Цінова політика буде висока на харчову продукцію. Ми можемо втрати мільйони, десятки мільйонів тонн врожаю, який вже зібраний, Росія не випускає поки що. Не випускає кораблі, не впускає і не впускає, вони контролюють Чорне море", – повідомив він.

Україна намагається розблокувати морські шляхи, щоб запобігти харчовій кризі.

"Після енергетичної кризи, за якою стоїть їхнє рішення, зараз буде харчова криза. Вона точно буде. Це 100%. Не 90, не 95 – 100% у нас буде, якщо ми не зможемо наш врожай доставити до Європи, до портів Європейських, а потім – у інші держави", – наголосив він.

Росія цю ситуацію добре розуміє. Армія РФ бʼє по залізниці та інших шляхах. Ракетами бʼють по мостам, де їде наш товар на експорт.

Нагадаємо, Україна і Болгарія збираються перевести експорт українського зерна до болгарських портів. Росіяни постійно обстрілюють сховища з зерном. Сьогодні вони завдали ракетного удару по елеватору в Дніпропетровській області. 

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