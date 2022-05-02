Посол Південної Кореї і низка працівників посольства повернулися до Києва

У березні їх передислокували у Чернівці.

Посол Південної Кореї в Україні Кім Хен То та низка працівників посольства повернулися до Києва.

Про це пише видання Yonhap з посиланням на МЗС країни.

У березні їх евакуювали зі столиці, де вони працювали у тимчасовому офісі у Чернівцях.

Міністерство розглядає можливісь поетапного повернення співробітників до посольства, відповідно до майбутньої безпекової ситуації в українській столиці.

Ще один тимчасовий офіс дипломатичного відомства розташований у Румунії.

Фото: ЕРА/UPG Кім Хьонг Те

Наразі до Києва повернулося понад 20 посольств, зокрема посольств Європейського Союзу, Франції, Італії та Нідерландів.

Під час візиту в Україну минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про поступове повернення американських дипломатів до Києва.