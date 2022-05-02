Україні допомогли з броньованою технікою після звернення до парламенту Австралії, – Зеленський

Після виступу президента в парламентах різних держав деякі країни відреагували дуже швидко, на деяких – очікують досі.

Україна отримала броньовану техніку, необхідну для розблокування міст, після звернення до парламенту Австралії.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю австралійській програмі 60 minutes.

"Люди мене почули. Мені здається, в Австралії саме такі люди – яким не все одно... Я був з проханням, що нам не вистачає броньованої техніки, щоб себе захищати. Наприклад, у Маріуполь, щоб добратися туди нашим військовим. Броньована техніка потрібна, щоб просто розблокувати наше місто. І в нас замало такої броньованої техніки, скажу відверто. Після звернення в парламент Австралії нам допомогли з цією броньованою технікою, постачання почалось", – заявив він.

Зеленський подякував за це австралійцям.

"Ви бачили – я виступав у багатьох парламентах. Декілька країн відреагували дуже швидко, а декого ми ще очікуємо", – додав президент.

Нагадаємо, що 31 березня Володимир Зеленський закликав Австралію надати бронемашини Bushmaster, які можуть суттєво допомогти в боротьбі з Росією.

У виступі перед австралійським парламентом Зеленський зауважив, що й інші зразки техніки та зброї здатні посилити наші позиції і Україна буде вдячна, якщо є можливість їх надати. Уже 1 квітня премʼєр-міністр Австралії повідомив, що країна направить в Україну бронетехніку власного виробництва на прохання президента Зеленського.