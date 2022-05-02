Угорщина обіцяє ветувати будь-яку пропозицію санкцій проти енергоносіїв Росії

Для вровадження ембарго на рівні всього ЄС, а не окремих країн, потрібно погодження з усіма 27 членами.

Керівник апарату премʼєр-міністра Угорщини Гергелій Гуляс заявив, що країна накладе вето на будь-яку європейську пропозицію щодо обмеження імпорту енергоносіїв з Росії. Відповідну заяву він зробив у ефірі HirTV, пише Bloomberg.

"Ми дали ясно зрозуміти, що ніколи не підтримаємо", – сказав він про розширення європейських санкцій проти енергетики Росії.

ЄС має намір впровадити ембарго проти російської нафти найближчим часом. Згідно з планом, обмеження мають застосовуватися поступово, до кінця цього року.

Угорщина, яка значно залежна від російської енергетики, є однією з найактивніших противниць розширення обмежувальних заходів.

"Оскільки такі рішення потребують одностайності, для Комісії немає сенсу пропонувати санкції щодо природного газу та сирої нафти, які обмежують закупівлю в Угорщині", – вважає Гуляс.

Нагадаємо, Україна сподівається, що нафтове ембарго увійде в шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, застосованих у відповідь на розвʼязану росіянами війну.

За інформацією WSJ, рішення про поетапне впровадження нафтового ембарго в Євросоюзі можуть ухвалити вже цього тижня. США наполягають, щоб європейські союзники уникали кроків, які можуть призвести до затяжного зростання цін на нафту.

Обережне ставлення до наслідків ембарго продовжують висловлювати Італія, Угорщина, Австрія та Греція. Для заборони на імпорт російської нафти потрібна згода всіх 27 країн-членів Євросоюзу. Німеччина дала зрозуміти, що не заперечуватиме проти ембарго, і самостійно збирається відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року.