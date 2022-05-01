У Дуди заявили, що Польща не підтримає жодної мирної угоди про здачу території України Росії

Польща планує бути гарантом безпеки України на прохання Києва, поряд з іншими країнами. Водночас, Варшава не підтримає жодної мирної угоди, яка означатиме втрату Україною своєї території.

Про це в інтерв’ю Gazeta.pl заявив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох, передає "Укрінформ".

Він нагадав, що Україна запропонувала Польщі приєднатися до групи країн, які будуть гарантами її безпеки.

"Зараз ми обговорюємо проєкт угоди між Україною та державами-гарантами”, - сказав Кумох.

За його словами, якщо буде досягнуто мирної угоди, то Варшаву цікавить лише така, яка “гарантуватиме територіальну цілісність України та її незалежність і на неї погодяться українці”.

“Ми не ухилятимемося від відповідальності, і я можу запевнити: не підтримаємо жодної мирної угоди, яка передала б Україну росії. Не місце Чемберлену (прем’єр-міністр Великої Британії, які пішов на поступки гітлеру в 1938 році, - ред.)”,- підкреслив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі.

Кумох зауважив, що Росія хотіла би, щоб гарантії безпеки України були повторенням Будапештського меморандуму 1994 року, і Київ додатково визнав втрату Криму і Донбасу. Він назвав ці вимоги “смішними” і “нахабними”, враховуючи, що Москва на початку агресії вимагала також демілітаризації України.

Міністр підкреслив, що Польща, а також США та Велика Британія хочуть, щоб Росія була витіснена з окупованої частини України. За його словами, ані Україна, ані Польща та низка інших країн не хочуть припинення вогню без відведення російських військ, оскільки це означатиме в перспективі чергову війну.

"Як до Німеччини після Другої світової війни прийшло протверезіння і вона стала важливим елементом європейської політики, так і росія, внаслідок поразки в Україні, мусить відмовитися від перспективи завоювань. Їй потрібно очиститися, як Німеччині", - наголосив Кумох.

На думку польського політика, те, що Путін зараз робить в Україні, неможливе без підтримки у російському суспільстві. Відтак, весь цивілізований світ вимагає від росіян "трохи більшого, ніж сидіти тихо".

На запитання, чи Путіна буде коли-небудь засуджено, Кумох зазначив, що він свого часу не вірив, що буде змога засудити експрезидента Сербії Слободана Мілошевича, але це вдалося.

Нагадаємо, в березні Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН –Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль надали нашій державі гарантії безпеки, схожі на принцип колективної безпеки НАТО.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив готовність Вашингтона до участі у реалізації гарантій безпеки для України. При цьому він заявив, що не бачить позитивних зрушень у переговорах Росії з Україною, але вважає добрим сигналом, якщо їх бачить Київ.

Великобританія також готова стати одним із гарантів безпеки для України у разі підписання відповідного міжнародного договору. Про це під час брифінгу заявила постпред Британії в ООН Барбара Вудворд.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок зазначила, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але лише після завершення воєнних дій.